مشمولان سهام عدالت برای اصلاح مشکلات شماره حساب و شبای خود تا قبل از واریز سود فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله اول سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۳ و باقیمانده سود مربوط به عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند برای اصلاح شماره شبای معتبر بانکی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست دریافت کنندگان قرار گیرند.

افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان به نشانی «Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

لازم به ذکر است، از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت می‌تواند «درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی» باشد.