به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مجلس یادبود عالم جلیل القدر، ابوالشهید حضرت آیت الله سیدعلی شفیعی ، نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ، امروز یکشنبه ۷ دی ماه، ساعت ۱۶ در اهواز، میدان شهدا، مسجد آیت الله شفیعی ، ویژه برادران برگزار می شود .

حضرت آیت‌الله شفیعی ظهر امروز به دلیل ایست قلبی در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی از علمای برجسته استان خوزستان و نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری بود که سابقه‌ای طولانی در فعالیت‌های علمی، مبارزاتی، اجتماعی و اجرایی داشت.