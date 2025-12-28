نماینده مردم استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش بصیرت دینی، ولایت‌مداری و همراهی مردم در حفظ امنیت، این مؤلفه‌ها را پشتوانه اصلی اقتدار نیروی انتظامی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «وعد مرادبیگی» نماینده مردم استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه دوره بصیرت مدیران و مسئولان انتظامی استان، با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای انتظامی، اظهار داشت: امنیت پایدار کشور حاصل بصیرت، ایمان و پیوند عمیق مردم با ولایت فقیه است.

وی با اشاره به نقش مردم در خنثی‌سازی فتنه‌ها و توطئه‌های دشمن افزود: ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، با بصیرت و تبعیت از رهبری، همواره در مسیر حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور ایستاده است.

در ادامه این مراسم، سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان، نیز با تأکید بر جایگاه اعتماد مردمی در مأموریت‌های انتظامی گفت: مجموعه انتظامی استان با تکیه بر بصیرت دینی، ولایت‌مداری و همراهی مردم، مأموریت‌های امنیتی، اجتماعی و خدماتی را با موفقیت انجام داده است.

وی با اشاره به جایگاه ایلام در دفاع از امنیت کشور تصریح کرد: این استان با تقدیم بیش از سه هزار شهید، از جمله ۱۵۱ شهید انتظامی، همواره در صف نخست صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار داشته است.