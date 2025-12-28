دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام کرد، ضوابط جدیدی برای صیانت از عرصه و حریم باغ گیاه‌شناسی منطقه ۲۲ در طرح تفصیلی تهران لحاظ خواهد شد تا امنیت این فضای ارزشمند حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، احمد نیکخواه، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از دریافت و بررسی ضوابط استقرار باغ گیاه‌شناسی از وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

بر اساس نتایج کمیته فنی، محدودیت‌ها و ملاحظات کالبدی جدیدی در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ اعمال خواهد شد.

هدف این اقدامات حفاظت از حیات باغ و جلوگیری از تهدیدهای توسعه شهری اعلام شده است.

مبنای تصمیمات، احکام قانونی ثبت اثر و الزامات آن است. این اقدام نقش مهمی در حفظ ذخیره‌گاه ژنتیکی کشور دارد.