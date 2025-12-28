پخش زنده
رئیس راهداری هراز از بارش برف و وقوع بوران در این محور کوهستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روانگرد، رئیس راهداری هراز با اشاره به بارش برف و وقوع بوران در این محور کوهستانی گفت: در حال حاضر محور هراز با بارش برف همراه است و در برخی مقاطع، وزش باد و بوران موجب کاهش دید افقی شده است.
وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی افزود: رانندگان حتماً از زنجیرچرخ استفاده کنند و از ترددهای غیرضروری بهویژه در ساعات شب خودداری شود.
رئیس راهداری هراز خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری با استقرار در محور، مشغول برفروبی و نمکپاشی هستند و تردد در محور جریان دارد، اما با احتیاط کامل انجام میشود.