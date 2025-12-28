به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ دفتر اطلاع‌رسانی مجلس عراق در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نخستین جلسه مجلس جدید عراق فردا دوشنبه به ریاست مسن‌ترین نماینده مجلس عامر الفایز، تشکیل خواهد شد.

در مرحله نخست، نمایندگان مجلس سوگند یاد می‌کنند و سپس رئیس مجلس و دو معاون او برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد.

براساس توافق‌های سیاسی، رئیس مجلس از میان گروه‌های عرب اهل سنت، معاون اول از میان جریان‌های شیعه و معاون دوم از میان کرد‌ها انتخاب می‌شود.

در میان احزاب عرب اهل سنت، هنوز بر سر انتخاب رئیس جدید مجلس توافقی حاصل نشده است.