جو استان اردبیل به‌دلیل فعالیت یک سامانه بارشی، ناپایدار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرذکز اردبیل، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل و بر طبق آخرین تحلیل مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، جو استان تا قبل از ظهر سه‌شنبه (۹ دی) در اکثر ساعات به‌دلیل فعالیت یک سامانه بارشی، ناپایدار خواهد بود.

بیشترین ناپایداری از عصر امروز ۷ دی (یک‌شنبه) تا صبح فردا ۸ دی (دوشنبه) و همچنین از عصر فردا تا صبح سه‌شنبه (۹ دی)، عمدتاً در نواحی مرکزی و جنوبی استان انتظار می‌رود.

بارش‌ها در شهرستان‌های شمالی (پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز) به شکل باران خفیف، در شهرستان‌های گرمی و انگوت به شکل برف و در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی عمدتاً به‌شکل برف و باران خواهد بود.

همچنین تا عصر روز پنج‌شنبه استان تحت تأثیر جریانات جنوبی قرار دارد که در نواحی مرکزی و جنوبی موجب وزش باد‌های گاهی شدید خواهد شد. با توجه به سرعت باد در گردنه‌های برفگیر و کوهستانی، احتمال رخداد کولاک نیز وجود دارد.

از حوالی ظهر سه‌شنبه تا بعدازظهر پنج‌شنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما سرعت باد‌های جنوبی در نواحی مرکزی و جنوبی طی این مدت در مقایسه با سایر روز‌ها قابل‌توجه‌تر خواهد بود.

همچنین طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، هوایی کاملاً زمستانه و سرد شهرستان‌های مرکزی، جنوبی و همچنین شهرستان‌های گرمی و انگوت را در بر خواهد گرفت؛ بنابراین به هم استانی‌ها توصیه می‌شود در مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه گاز، مدیریت لازم را اعمال کنند.

با توجه به شرایط جوی فوق، هشدار سطح زرد شماره ۲۸ و هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی شماره ۲ توسط اداره کل هواشناسی استان صادر شده است، رعایت توصیه‌های مندرج در این هشدار‌ها تأکید می‌شود.