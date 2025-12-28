دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: بازطراحی فضاهای کتابخانه‌ای با هدف ایجاد محیطی بانشاط و جذاب برای خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار دارد تا کتابخانه‌ها به مراکز فرهنگی و اجتماعی پویا تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نظر بلند در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان افزود: گسترش خدمات کتابخانه‌ای از طریق خودروهای سیار هم به جد دنبال می‌شود و در حال حاضر ۶۷ خودرو سیار در کشور بیش از ۵۰۰ نقطه خدمت را پوشش می‌دهند.

وی اضافه کرد: قرار است با همکاری استانداری و فرمانداری‌ها، تعدادی خودرو سیار برای مناطق فاقد کتابخانه در استان قزوین اختصاص یابد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها همچنین تأمین منابع، تقویت نیروی انسانی، آموزش کاربران و افزایش طیف مخاطبان از کودک و نوجوان تا سالمندان را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد رونق بیشتر کتابخانه‌ها باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات دیجیتال اشاره کرد و گفت: سامانه «همخوان» به‌عنوان پایگاه خدمات الکترونیک کتابخانه‌ها راه‌اندازی شده است که شامل مشاوره هوشمند کتاب با عنوان «همیار کتاب»، سامانه «اهدانش» برای جذب کمک خیرین و همچنین امکان امانت الکترونیک بیش از ۵۰ هزار عنوان کتاب از طریق همکاری با پلتفرم «طاقچه» به مدت شش ماه با هزینه اندک برای کاربران فراهم شده است.