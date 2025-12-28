پخش زنده
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی بر ضرورت تغییر رویکرد در آموزش قرآن تاکید کرد و گفت: معلمان سفیران ایجاد تجربه زیسته مثبت قرآنی برای دانشآموزان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین علی لطیفی در آیین اختتامیه دوره آموزشی تربیتمدرس «ارتقای توانمندیهای قرآنی آموزگاران ابتدایی» (طرح ملی اتقان)، با تبیین جایگاه راهبردی آموزش قرآن در نظام تعلیم و تربیت، بر ضرورت حرکت بهسوی ایجاد محبت، رغبت و علقه قلبی دانشآموزان نسبت به قرآن تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت ماموریت مدرسان طرح اتقان، این طرح را حرکتی اثرگذار در مسیر تربیت قرآنی نسل آینده دانست و اظهار کرد: امروز در ستاد وزارت آموزشوپرورش، از وزیر آموزش و پرورش تا همه مسئولان حوزههای مختلف، باور عمیقی نسبت به ماموریت قرآنی نظام آموزشی وجود دارد و آموزش قرآن و ایجاد انس با کلام وحی از اولویتهای اساسی بهشمار میرود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با استناد به سیره پیامبر اکرم (ص)، تسهیلگری در آموزش را راهبردی اصیل و نبوی برشمرد و تصریح کرد: تعلیم باید همراه با آسانگیری، بشارت و ایجاد جاذبه باشد.
وی «انس با قرآن» را هدف جامع و غایی آموزش عمومی قرآن دانست و گفت: هرگاه در دل دانشآموز حب، رغبت و کشش نسبت به قرآن شکل بگیرد، اهدافی چون صحیحخوانی، فهم، تدبر و عمل نیز بهطور طبیعی محقق خواهد شد.
معاون وزیر آموزشوپرورش مدرسان طرح اتقان را «سفیران قرآن در مدارس» دانست و خاطرنشان کرد: موفقیت این طرح در گرو نیت خالصانه و تلاش اثربخش شماست؛ چراکه تجربه زیسته مثبت و حس خوشایندی که کودک از کلاس قرآن به دست میآورد، میتواند مسیر رشد، هدایت و انس پایدار او با قرآن را در آینده رقم بزند.
لطیفی با قدردانی از دستاندرکاران و مدرسان این دوره آموزشی، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی و تلاش جمعی، شاهد تحولی جدی و ماندگار در عرصه انس با قرآن در میان کودکان و نوجوانان کشور باشیم.