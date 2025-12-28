بانوان روستای دافی بخش کدکن تربت حیدریه پس از بافتن یک قالی دستبافت، آن را به ستاد عتبات عالیات تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول ستاد عتبات عالیات شهرستان تربت حیدریه گفت: این اثر هنری و معنوی حاصل تلاش جمعیِ بانوان روستای دافی از توابع بخش کدکن است که با عشق و ایمان، در ۶ ماه گذشته برای بافت آن همکاری کرده‌ اند تا برای استفاده در صحن مطهر حضرت زینب (س) در کربلای معلی استفاده شود.

احمد دهقان افزود: این قالی با هدف خدمتگذاری به زائران حسینی در کربلای معلی و به عنوان هدیه‌ ای از سوی مردم فرهیخته و مؤمن منطقه تولید شده است و نمادی از ارادت عمیق به اهل بیت (ع) و نمایشی از همبستگی اجتماعی و هنر اصیل ایرانی است.

وی ادامه داد: در مراسمی با حضور مسئولان محلی و نمایندگان ستاد عتبات عالیات تربت حیدریه، از بافندگان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد و این قالی تحویل شد تا پس از ارسال به عراق، در حرم مطهر امام حسین (ع) مورد استفاده قرار گیرد.

دهقان بیان کرد: این حرکت خودجوش مردمی، نه تنها گواهی بر پیوند دیرینه مردم این دیار با آرمان‌ های مکتب اهل بیت (ع) است، بلکه نقش توانمند و سازنده زنان روستایی در عرصه‌ های فرهنگی-مذهبی و حفظ هنر‌های سنتی را نیز به تصویر می‌ کشد.