فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان از توقیف ۲۶ دستگاه خودروی سواری و کشف بیش از ۱۴۷ هزار لیتر سوخت قاچاق طی چند عملیات در مرزهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار "رضا شجاعی" گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآوردههای سوختی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند طی چند عملیات مقادیر قابل توجهی فرآوردههای سوختی را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیتآمیز توسط مرزبانان، افزود: مأموران در این عملیاتها موفق شدند، ضمن توقیف ۲۶ دستگاه خودرو سواری، مقدار ۱۴۷ هزارو ۵۸۲ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.
کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۱۲۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.