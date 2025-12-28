به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یوسف فرخ‌زاد روز یکشنبه با اشاره به ظرفیت گلخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: دانشکده کشاورزی، همواره نقش مهمی در آموزش، پژوهش و توسعه دانش کاربردی ایفا کرده‌است.

وی افزود: گلخانه‌های دانشکده کشاورزی، ماهیتی آموزشی - پژوهشی دارند و دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، آموزش‌های عملی و مهارت‌محور دروس مرتبط را در این فضا‌ها فرا می‌گیرند.

استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به محور‌های پژوهشی این گلخانه‌ها، خاطرشان کرد: بخش عمده‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده بر چالش‌های اقلیمی استان خوزستان ازجمله شوری آب و خاک، تنش کم‌آبی و دما‌های بالای هوا متمرکز است.

وی بیان کرد: این مطالعات با هدف شناخت سازوکار‌های سازگاری گیاهان و ارتقای پایداری تولید در شرایط اقلیمی منطقه انجام می‌شود.

فرخ‌زاد تصریح کرد: تمرکز اصلی پژوهش‌های انجام شده، بر انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب، با هدف افزایش تاب‌آوری تولید در شرایط اقلیمی استان خوزستان است؛ به‌گونه‌ای که این گیاهان بتوانند در شرایط سخت محیطی نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشند و در آینده در فضای سبز شهری و سایر سامانه‌های تولید گیاهی مورد استفاده قرار گیرند.

وی گفت: همچنین در کنار فعالیت‌های پژوهشی، آموزش عملی روش‌های تکثیر و ازدیاد گیاهان، تغذیه گیاهی، مدیریت کشت، مدیریت مصرف نهاده‌ها، انتخاب بستر‌های مناسب کشت و کنترل بیماری‌ها ازجمله مباحثی است که به دانشجویان ارائه می‌شود.

استادیار علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر نقش زیرساخت‌ها در ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، بیان داشت: پویایی و کارآمدی گلخانه‌های دانشگاه به ۲ رکن اساسی آموزش و پژوهش وابسته است.

وی اظهار کرد: در این راستا، اقداماتی برای بهبود نظم و سامان‌دهی گلخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است؛ با این حال، برای توسعه آموزش و اجرای پژوهش‌های عمیق‌تر و کاربردی‌تر، نیاز مستمر به تجهیز و تامین نهاده‌های تخصصی وجود دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان با اشاره به تنوع گلخانه‌های موجود، افزود: هر یک از گلخانه‌های دانشگاه دارای کاربری مشخصی است؛ به‌عنوان مثال، یکی از گلخانه‌ها به گیاهان زینتی اختصاص دارد و در آن، فرآیند‌های تولید، تکثیر و بررسی میزان مقاومت گیاهان زینتی و آپارتمانی در برابر تنش‌ها و بیماری‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.