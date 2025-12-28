به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در جلسه سیاستگذاری و برنامه ریزی بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر با تاکید بر اینکه همه مدیران باید برای تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حد توان تلاش کنند گفت:هر قدر برای پیشبرد کار‌ها در زمینه تبیین و پاسداشت دستاورد‌های انقلاب اسلامی قدم برداریم بسیار ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت برگزاری هر چه باشکوه‌تر ایام الله دهه فجر نسبت به سال‌های گذشته تاکید کرد و گفت:برگزاری این برنامه‌ها باعث می‌شود نسل جدید و جوان جامعه با انقلاب اسلامی و منویات امامین انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند و قطعا این امر مهم تاثیر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ما ملتی بودیم که نام کشورمان تنها در کنار نفت ایران برای دنیا شناخته شده بود و حیاط خلوت استکبار جهانی بود افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در مقابل استکبار جهانی ایستاده و این عنایت پروردگار به ملت ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه بهترین جوانان دنیا بعد از انقلاب اسلامی در ایران به عرصه آمدند گفت: شهدا و حامیان نظام اسلامی همگی قدرت اسلام را به دنیا نشان دادند و امروز هم در مقابل ظالمان جهان ایستاده‌اند و صدای مظلومان هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با ابراز خرسندی از تاثیرات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف در دنیا افزود:حضور در جنگ تحمیلی، دفاع مقدس ۱۲ روزه، حضور پر شور در راهپیمایی‌ها و نیز فداکاری‌های مردم در بحران‌های مختلف باید به نسل جدید و جوان جامعه بیان شود.

وی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی فکر می‌کرد شکست ناپذیر است، اما جمهوری اسلامی ایران تنها در چند روز ابهت پوشالی آنها را در هم کوبید.

امام جمعه تبریز گفت: امام راحل فرمودند حضور بانوان باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد آنان در جنگ تحمیلی با پشتیبانی از همسران خود و حضور در سنگر مساجد رزمندگان اسلام را یاری کردند و پیروزی بر رژیم بعث عراق را رقم زدند.

وی ادامه داد: امروز هم بانوان ما در تولید ثروت، علم و فناوری، وکالت و حوزه‌های سیاسی و اجتماعی حضور ارزشمند خود را نشان داده‌اند و این هم به برکت عزت و عظمت نظام اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل تصریح کرد: میانگین سنی جوانان ما که در زمینه ساخت و پرتاب ماهواره به فضا خدمت می‌کنند ۲۰ سال است، ما باید برای حمایت و تکریم از این جوانان قدم‌های ارزشمندی برداریم.

گفتنی است در پایان جلسه احکام اعضای ستاد بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر اعطا شد.