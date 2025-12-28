به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مهرداد عبدی» با اشاره به ارسال بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۳۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به خط سراسری گاز کشور در ۹ ماه امسال گفت: این اقدام نقش مؤثری در تأمین پایدار انرژی کشور، به‌ویژه در ماه‌های پرمصرف ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه در این مدت، ۴۰۴ هزار و ۴۱۳ تن اتان به پتروشیمی‌های منطقه تحویل شد و ۲۲۴ هزار و ۴۶۱ تن پروپان و ۲۲۲ هزار و ۴۱۳ تن بوتان نیز به‌عنوان محصولات راهبردی تولید و ارسال شده است، افزود: مقدار تولید میعانات گازی در این بازه زمانی به ۱۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۷۴۰ بشکه و تولید گوگرد به ۲۴ هزار و ۴۹۶ تن رسیده که بیانگر پایداری فرآیند‌ها و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های پالایشگاه است.

مدیر پالایشگاه هفتم پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی اظهار کرد: این دستاورد‌ها با اتکا به دانش فنی، تخصص و نوآوری کارکنان بومی و تلاش شبانه‌روزی متخصصان پالایشگاه هفتم محقق شده است؛ به‌گونه‌ای که در ۹ ماه امسال، تمام فعالیت‌های عملیاتی با رعایت کامل الزام‌های ایمنی و بدون وقوع حتی یک حادثه ناتوان‌کننده به انجام رسیده است.

عبدی از تحقق کامل سیاست‌های بومی‌سازی خبر داد و گفت: پالایشگاه هفتم پارس جنوبی در این دوره زمانی، موفق به استفاده ۱۰۰ درصدی از کالا‌ها و تجهیزات ساخت داخل شده است که گامی مهم در حمایت از تولید ملی، کاهش وابستگی خارجی و افزایش تاب‌آوری صنعت گاز کشور به‌شمار می‌رود.

وی، تداوم تولید پایدار، ارتقای سطح ایمنی و بهره‌گیری حداکثری از توان داخلی را از اولویت‌های اصلی این پالایشگاه دانست و بر ادامه این مسیر با قدرت و برنامه‌ریزی دقیق تأکید کرد.