پخش زنده
امروز: -
شبکههای ورزش و سه سیما امروز یکشنبه ۷ دیماه، با پخش زنده رقابتهای مهم داخلی و بینالمللی، میزبان علاقهمندان به ورزش هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۵ فوتبال تیمهای میلان و ورونا را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
شبکه ورزش فوتبال بین دو تیم میلان و ورونا را در چارچوب رقابتهای هفته هفدهم لیگ سری آ ایتالیا امروز یکشنبه ۷ دی از ساعت ۱۵ با گزارشگری حسین اسماعیلی و به صورت زنده پخش میکند.
میلان با ۳۲ امتیاز در رتبه دوم جدول است و ورونا با ۱۲ امتیاز در رده ۱۸ جدول قرار دارد.
این دیدار که برای هر دو تیم از اهمیت ویژهای برخوردار است، میتواند تأثیر زیادی در جدول رده بندی رقابتها داشته باشد.
میلان به دنبال کسب ۳ امتیاز و تثبیت جایگاه خود در صدر جدول است و ورونا هم در تلاش است تا به قعر جدول سقوط نکند.
مصاف استقلال - گل گهر
امروز از هفته پانزدهم یک دیدار بین تیمهای استقلال و گل گهر برگزار میشود که از شبکه سه به صورت زنده پخش میشود.
امروز یکشنبه ۷ دی گل گهر سیرجان میهمان استقلال تهران از هفته پانزدهم لیگ برتر است که این مسابقه از برنامه «فوتبال برتر» به صورت مستقیم پخش میشود.
بازی ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس برگزار میشود و حسین رضایی این دیدار را گزارش میکند.
در جدول لیگ برتر استقلال تهران با ۱۳ بازی و ۲۲ امتیاز در رده چهارم و گل گهر با ۱۴ بازی و ۲۰ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارند.
پخش مستقیم دیدار آتلانتا و اینتر
دو تیم ایتالیایی آتلانتا و اینتر امشب با هم در مستطیل سبز رو درروی هم قرار میگیرند که این بازی زنده از شبکه سه پخش میشود.
امشب گروه ورزش یک بازی از لیگ سری A ایتالیا بین تیمهای آتلانتا و اینتر را برای پخش در نظر گرفته است که این دو تیم از هفته هفدهم لیگ ایتالیا با هم رقابت میکنند.
مسابقه دو تیم ساعت ۲۳:۱۵ در شهر برگامو ایتالیا و ورزشگاه آتلتی آتزوری دایتالیا برگزار میشود که برنامه «گزارش ورزشی» این بازی را به طور زنده پوشش میدهد.
علیرضا دهقانی گزارشگر این مسابقه خواهد بود.
پخش زنده والیبال صنعتگران امید و پیکان
شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۷ والیبال بین دو تیم صنعتگران امید و پیکان را به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
شبکه ورزش در یکی دیگر از دیدارهای هفته نهم لیگ برتر والیبال مردان، رقابت بین دو تیم صنعتگران امید و پیکان را از ساعت ۱۷ امروز یکشنبه ۷ دی با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
پیکان با ۵ امتیاز در رتبه ۶ جدول و صنعتگران امید با ۴ امتیاز در رده ۷ جدول است.
این دو تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول به دنبال کسب پیروزی هستند.
پخش زنده فوتبال کریستال پالاس و تاتنهام
تیمهای فوتبال کریستال پالاس و تاتنهام امشب از ساعت ۲۰ در دیداری حساس به مصاف هم میروند و شبکه ورزش این دیدار را به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
شبکه ورزش در دیداری حساس از چارچوب هفته هجدهم فصل ۲۶_۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس، جدال بین دو تیم کریستال پالاس و تاتنهام را امشب یکشنبه ۷ دی از ساعت ۲۰ با گزارشگری حسین رضایی و به صورت زنده پخش میکند.
کریستال پالاس با ۲۶ امتیاز در رده ۹ جدول و تاتنهام با ۲۲ امتیاز در رده ۱۴ جدول قرار دارد.