به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان بیضا گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام گشت زنی در یکی از جاده‌ها به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ علی اکبر کریمی افزود: ماموران در بازرسی صورت گرفته از این کامیون، ۱۲۰ راس گوسفند فاقد مجوز حمل از دامپزشکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بیضا ارزش احشام کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۱۴ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.