گردنه زمزیران که از شب گذشته بهدلیل بارش برف و کولاک مسدود شده بود، با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس راه سردشت در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما در سردشت گفت: گردنه زمزیران که از شب گذشته بهدلیل بارش برف و کولاک مسدود شده بود، با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شد.
سروان وحید پاشایی افزود: در حال حاضر تردد در این مسیر برقرار است، اما بهدلیل شرایط جوی و وجود برف در سطح جاده، عبور و مرور خودروها با کندی انجام میشود.
وی از رانندگان خواست با احتیاط کامل تردد کرده و تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.