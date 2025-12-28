گردنه زمزیران که از شب گذشته به‌دلیل بارش برف و کولاک مسدود شده بود، با تلاش نیرو‌های راهداری بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس راه سردشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما در سردشت گفت: گردنه زمزیران که از شب گذشته به‌دلیل بارش برف و کولاک مسدود شده بود، با تلاش نیرو‌های راهداری بازگشایی شد.

سروان وحید پاشایی افزود: در حال حاضر تردد در این مسیر برقرار است، اما به‌دلیل شرایط جوی و وجود برف در سطح جاده، عبور و مرور خودرو‌ها با کندی انجام می‌شود.

وی از رانندگان خواست با احتیاط کامل تردد کرده و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.