­در جریان بازدید معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از بنیاد علوی، مدیرعامل این بنیاد از آمادگی کامل بنیاد علوی برای گسترش همکاری‌های بین‌دستگاهی و مشارکت در اجرای طرح‌های جامع توانمندسازی زنان، خانواده‌ها و اقشار کم‌برخوردار خبر داد. ­ ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛­ زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با حضور در بنیاد علوی، ضمن بازدید از ظرفیت‌ها و برنامه‌های این نهاد، از نزدیک در جریان اقدامات آن در حوزه توانمندسازی، محرومیت‌زدایی و توسعه پایدار قرار گرفت.

در این نشست، بهروزآذر با تأکید بر مأموریت معاونت زنان در سیاست‌گذاری و حمایت از حقوق زنان گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت نهاد‌های توانمند و باتجربه‌ای همچون بنیاد علوی می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های ملی این حوزه داشته باشد.

وی افزود: زنان سرپرست خانوار، دختران بازمانده از تحصیل، دانشجویان دختر و زنان عشایری از گروه‌های اولویت‌دار ما هستند و هم‌افزایی نهادی می‌تواند موجب پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیاز‌های واقعی جامعه زنان شود.

در این نشست که با حضور محمود عسگری‌آزاد مدیرعامل بنیاد علوی، جمعی از مدیران بنیاد و مدیران معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد، گزارشی از مهم‌ترین محور‌های فعالیت بنیاد علوی ارائه گردید.

عسگری‌آزاد گفت: بنیاد علوی به‌عنوان بازوی اجرایی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، فعالیت‌های خود را در چهار محور کلیدی اشتغال، سلامت، عدالت آموزشی و زیرساختی ـ عمرانی متمرکز کرده است.

وی افزود: در حوزه اشتغال، این بنیاد با حمایت از طرح‌های تولیدی محلی، کسب‌وکار‌های خرد و خانگی و به‌ویژه طرح‌های ویژه زنان سرپرست خانوار، زمینه ایجاد درآمد پایدار و خوداتکایی اقتصادی را در مناطق کمتر برخوردار فراهم کرده است­ و نیز­در بخش سلامت، ارتقای سطح دسترسی به خدمات درمانی، بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و ارائه خدمات حمایتی در مناطق کم‌برخوردار از محور‌های اساسی فعالیت این بنیاد است.

عسگری‌آزاد همچنین در خصوص اجرای عدالت در در حوزه­ آموزشی گفت:­ حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان مناطق محروم و بهبود فضا‌های آموزشی با هدف کاهش شکاف آموزشی دنبال می‌شود و­در اجرای پروژه‌های عمرانی نیز، جایگزینی مدارس سنگی در مناطق محروم و توسعه زیرساخت‌های عمومی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق در دستور کار بنیاد قرار دارد.

در ادامه، محمود عسگری‌آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی، ضمن اشاره به رویکرد همکاری و تعامل بین‌نهادی افزود: بنیاد علوی با هدف تقویت هم‌افزایی و گسترش دامنه اقدامات توانمندساز، آماده است با تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه زنان و خانواده همکاری مؤثر و مستمر داشته باشد.

وی­ گفت: تجمیع ظرفیت نهاد‌ها و تمرکز بر توانمندسازی پایدار، می‌تواند تأثیر ملموس و بلندمدتی بر ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان و خانواده‌ها برجای بگذارد.