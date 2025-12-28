پیگیری مستقیم مطالبات بازنشستگان و بیمهشدگان
دکتر جوکار در دیدار با رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور مطالبات کلیدی مردم در این حوزه به صورت مستقیم پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد،
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در راستای پیگیری مطالبات مردم در حوزه سازمان تامین اجتماعی و به منظور رساندن صدای مردم به بالاترین سطوح مدیریتی، نشستی با رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور برگزار و مطالبات کلیدی مردم در این حوزه به صورت مستقیم مطرح کرد.
در این دیدار، دکتر محمدصالح جوکار با اشاره به دغدغههای بهحق جامعه کارگری و بازنشستگان عزیز، بر لزوم اقدام فوری در موارد زیر تاکید کرد.
اجرای کامل همسانسازی حقوق بازنشستگان و رفع دغدغه معیشتی این قشر شریف
ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و بیمارستانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی
توسعه زیرساختهای درمانی سازمان در استان یزد برای پاسخگویی به نیاز مردم
تسهیل امور بیمهشدگان و کاهش بروکراسیهای اداری