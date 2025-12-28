به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در پیام سپاه استان خوزستان در پی عروج ملکوتی حضرت آیت الله سید علی شفیعی آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ

خبر ارتحال فقیه مجاهد و نستوه ابوالشهید حضرت آیت اللّه سید علی شفیعی رحمت الله علیه موجب تأثر و تأسف عمیق سبزپوشان سپاه حضرت ولیعصر عج استان خوزستان شد.

آن عالم بزرگوار سراسر عمر با برکت خود را در خدمت به اسلام ناب، انقلاب، خدمت به حوزه‌های علمیه و ترویج فرهنگ اهلبیت علیهم السلام سپری نمود.

مجاهدت‌های ایشان در خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی از شروع مبارزات حضرت امام خمینی (ره) علیه رژیم پهلوی و با آن شجاعت خاص مورد توجه همگان بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با توجه به جایگاه علمی و حوزوی با پذیرش مسئولیت‌های خطیر با همان مواضع شفاف و استوار خدمات فراوانی به نظام و کشور نمود.

سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان فقدان این عالم خستگی ناپذیر، انقلابی، مخلص و پدر شهید را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و حوز‌های علمیه و عموم ملت شریف استان خوزستان و همه بازماندگان آن مرحوم محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات برای آن فقید سعید از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.