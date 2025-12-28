به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس گفت: پس از تبدیل طرح ملی هوش مصنوعی به قانون، صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با بودجه ۱۰ همتی زیر نظر سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس میشود. آقای طاهری تاکید کرد با توجه به فصل بودجه، لازم است این طرح سریعتر تعیین تکلیف شده و سازمان ملی هوش مصنوعی آغاز به کار کند.

حسین همتی فر گزارش میدهد: