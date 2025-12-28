پخش زنده
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر از رشد چشمگیر سهم ایران در ترانزیت چین به اروپا پس از توافق شش کشور مسیر بر سر تعرفه و زمان سیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برنامه «میز اقتصاد» امروز یکشنبه، ۷ دی، با تمرکز بر «لزوم تکمیل راهگذر ریلی شرق به غرب» میزبان کارشناسان برجستهای بود که بر موقعیت ژئواستراتژیک منحصربهفرد ایران در کانون کریدورهای جهانی تأکید کردند.
شهریار نقیزاده، مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن، با اشاره به دستاوردهای اخیر، اعلام کرد که ایران توانسته سهم ترانزیتی خود را از مسیر چین به اروپا، که در سالهای گذشته تقریباً صفر بود، به شکل چشمگیری ارتقا دهد. این پیشرفت نتیجه مستقیم توافق با شش کشور مسیر بر سر دو عامل حیاتی حملونقل ریلی، یعنی تعرفه یکسان و تعهد به زمان سیر کوتاهتر است؛ توافقی که به واسطه آن، هماکنون چهلوچهارمین قطار وارد کشور شده و شش قطار دیگر در راه هستند که نشاندهنده یک جهش بیسابقه در آمار ترانزیت است و این روند رو به رشد ادامه خواهد داشت.
همزمان، حسین گروسی، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، بر پتانسیل عظیمی تأکید کرد که با تکمیل تنها ۲۱۰ کیلومتر خط ریلی باقیمانده در مسیر ماکو آزاد میشود. وی توضیح داد که این کریدور، مزیتهای رقابتی فراوانی نسبت به مسیرهای شمالی یا دریایی دارد؛ از جمله امنیت بالا و ارزان بودن حملونقل ریلی. نکته تعیینکننده این است که با رفع این گلوگاه زیرساختی، زمان انتقال کالا از چین به اروپا که در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ روز است، به حدود ۱۵ روز کاهش خواهد یافت. گروسی با استناد به مطالعات انجام شده، پیشبینی کرد که اگر تنها ۱۰ درصد از تجارت سالانه ۱۰۰۰ میلیارد دلاری چین و اروپا از این مسیر عبور کند، این امر سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی برای کشور به همراه خواهد داشت. وی افزود که با در نظر گرفتن مسیرهای آسیای شرقی و پاکستان، این رقم نیز افزایش خواهد یافت و مسیرهای فنی این کریدور با هدف سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت برای قطار باری طراحی شده است.
در مجموع، این برنامه نشان داد که ایران در آستانه تبدیل شدن به یک قطب لجستیکی حیاتی است؛ امری که نیازمند تکمیل سریع زیرساختهای باقیمانده و همکاری همه دستگاههای ذیربط برای بهرهبرداری از این فرصت خدادادی پیش از دسترسی دیگر رقبا است. در این گفتگوها، امیر همایون جهانی، عضو هیئت مدیره بندر آپرین، نیز به صورت تلفنی مشارکت داشت.