رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: یومالله ۹ دی، روز تجلی قدرت الهی و نماد بصیرت، هوشمندی و ولایتمداری ملت بزرگ ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت الاسلام علی اصغر اصغری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: یومالله ۹ دی، روز تجلی قدرت الهی و نماد بصیرت، هوشمندی و ولایتمداری ملت بزرگ ایران است؛ روزی که مردم عزیز ما با حضور بهموقع و آگاهانه در صحنه، مرز حق و باطل را بهروشنی مشخص کردند و با خنثیسازی توطئههای پیچیده دشمنان، انسجام، وحدت و اقتدار ملی خود را به نمایش گذاشتند.
وی درباره برنامههای دهه بصیرت در سطح استان مازندران که با شعارمحوری «۹ دی؛ تجلی انسجام ملی» برگزار میشود افزود: بیش از ۲۰۰ برنامه شاخص فرهنگی، تبیینی و خدماتی در شهرستانها و بخشهای مختلف استان بهصورت یک منظومه منسجم و هدفمند برنامه ریزی شد.
این مسئول تصریح کرد: مراسم یوم الله ۹ دی همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در سراسر استان برگزار و در مرکز استان دوشنبه ۸ دیماه، ساعت ۱۸:۳۰، در مصلای امام خمینی (ره) شهر ساری با سخنرانی، جناب آقای دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران بیان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان دعوت میکند با حضور پرشور و آگاهانه خود در این مراسم، بار دیگر با آرمانهای امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و پیام روشن بصیرت، وحدت و انسجام ملی را به دشمنان این ملت مخابره کنند.