نشست مشترک هماهنگی فرکانسی با حضور ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس در مقر اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) در ژنو برگزار شد تا درباره تنظیم باند‌های فرکانسی مورد استفاده در خدمات پخش همگانی و موبایل گفت‌و‌گو شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر سازمان‌های تخصصی بین المللی با اشاره به این خبر گفت: این نشست با هدف بررسی تغییرات مربوط به ثبت ایستگاه‌های پخش همگانی در باند‌های فرکانسی پایین‌تر و بالاتر از ۶۰۰ مگاهرتز، اختلالات ایجاد شده در منطقه خلیج فارس و همچنین بررسی اجرای توافق‌های امضا شده در نشست هماهنگی فرکانسی این کشور‌ها درسال ۲۰۲۳ درباره سرریز و تداخلات در شبکه‌های موبایل برگزار شد.

علیرضا درویشی تحکیم و تقویت جایگاه فنی و مقرراتی ج. ا. ایران در هماهنگی‌های منطقه‌ای، صیانت از حقوق فرکانسی کشور در باند‌های پخش همگانی و موبایل، بهبود عملی اجرای ترتیب نامه کنترل سرریز و تداخل در شبکه‌های موبایل و ایجاد بستر رسمی برای بازنگری و بهبود ترتیبات هماهنگی فرکانسی آتی را از دستاورد‌های برگزاری این نشست عنوان کرد.

وی افزود: در ادامه نشست هماهنگی فرکانسی، جلسات دوجانبه‌ای نیز بین ایران و کشور‌های عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی به منظور تحکیم روابط کاری و دوستانه برگزار شد.