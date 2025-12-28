پزشکیان: استاد دینانی از تبار حکیمان پیوند عقلانیت و معنویت است
رئیس جمهور در پیامی با تأکید بر جایگاه ممتاز استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی در سپهر اندیشه و حکمت اسلامی، نوشت: این استاد برجسته از تبار حکیمانی است که عقلانیت و معنویت را بهدرستی به هم پیوند زدهاند و با تکیه بر گفتوگو، فلسفه و خردورزی، نقش مؤثری در معناگری هویت انسانی و نقد وضع فکری انسان معاصر ایفا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی به همایش بینالمللی ماجرای فکر فلسفی در اندیشههای غلامحسین ابراهیمی دینانی که سید محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور قرائت کرد، با توجه به بیش از نیم قرن تلاش این استاد برجسته فلسفه در سپهر علم و فرهنگ و اعتلای ایران اسلامی، تصریح کرد: نیاز امروز ما ترویج و اشاعه گفتوگو در سطوح ملی، دینی و جهانی است و این نوشدارویی است که میتواند بشریت در حال احتضار را علاج کند. وجود چهرههای شاخص و گرانقدری که با کاربست فلسفه و حکمت و تکیه بر گفتوگو مسائل بنیادین زندگی و هستی را مورد کندوکاو قرار میدهند، نقد و بازخوانی موقعیت جامعه انسانی را در ایران جهان اسلام و جهان معاصر، ممکن و مهیا میسازد.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برگزاری همایش بینالمللی ماجرای فکر فلسفی در اندیشههای غلامحسین ابراهیمی دینانی از طرف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فرصت مناسب و شایستهای برای ارج نهادن و قدردانی از خدمات شایسته این استاد برجسته و مبرز حکمت و فلسفه اسلامی است که آثار بیش از نیم قرن تلاش مجدانه و مستمر وی در سپهر علم و فرهنگ و اعتلای ایران اسلامی، نمایان است. در زمانه امروز که بحران معنا و هویت بیش از هر دوره دیگری خودنمایی کرده و بیشترین مخاطره را متوجه زیست عمومی بشر کرده است و از دل چنین غفلت هولناکی، تاریخ معاصر جنایتهای بزرگ و تضییع حقوق بشر در سایه تبلیغات دروغین رسانههای مسلط در سطح جهان را ثبت و ضبط میکنند، وجود و حضور چهرههای تابناک و ارزشمندی که همچنان معناگری هویت انسانی را وظیفه خود دانسته و در جهت اشاعه و تبیین آن میکوشند، بسیار مغتنم و ارزشمند است.
بشر امروز، گرفتار غفلت از معنای حقیقی زندگی و ابتلای به مجاز است و در چنین ابتلایی از اهمیت ناچیز زندگی مادی و حقارت کره زمین در برابر عظمت خلقت غفلت میورزد. در حالی که اگر به این مهم آگاه باشد، مسیری جز صلح و دوستی و راستی و پاکی را برنخواهد گزید و دامان خود را به جنگ و کشتار و ظلم آلوده نخواهد ساخت. کلید این آگاهی در بسط و گسترش حکمت، دانایی و معنویت است و راه گسترش حکمت گفتگوست. نیاز امروز ما ترویج و اشاعه گفتوگو در سطوح ملی، دینی و جهانی و این نوشدارویی است که میتواند بشریت در حال احتضار را علاج کند. وجود چهرههای شاخص و گرانقدری که با کاربست فلسفه و حکمت و تکیه بر گفتوگو مسائل بنیادین زندگی و هستی را مورد کندوکاو قرار میدهند، نقد و بازخوانی موقعیت جامعه انسانی را در ایران جهان اسلام و جهان معاصر، ممکن و مهیا میسازد.
در سالیان دراز کوشیده شده است تا با ایجاد مرز و حائلی کاذب میان عقلانیت و معنویت، توسعه و دین، ملیت و مذهب، جستجوگر معنای پیشرفت در تهی ساختن محتوای زندگی باشند، در حالی که مجاهدت حکیمان برجسته، مؤید این معنا بوده که معنویت همان دین عقلانیتیافتهای است که هیچ منافاتی با استدلال و برهان و منطق ندارد. هر اندازه که دایره دانایی و آگاهی این مدافعان عرصه معنا و میدان خرد، وسعت یافته است، توانایی و تأثیر مضاعفی نیز در گشودن این گره داشتهاند. حکیم گرانقدر، استاد دینانی، از همین تبار است که با تسلط و احاطه مثالزدنی به متون و ساختار فلسفه اسلامی، توجه به تاریخ، سرچشمهها و فرایندهای شکلگیری حکمت و پیشینههای ظهور آن و آشنایی و تسلط و تعمق، نسبت به تفکر فلسفی جدید غربی، بر قله تلاقی حکمت اسلامی و خرد ایرانی نشسته است.
اینجانب، مراتب قدردانی صمیمانه خود از برگزارکنندگان این همایش بینالمللی را ابراز میدارم و از استادان، دانشپژوهان و معرفت دوستان شرکتکننده در این اجلاس تشکر میکنم و دوام عزت و بقای وجود و سلامتی استاد ارجمند، جناب آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی را از خداوند متعال مسئلت میکنم.