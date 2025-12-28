پخش زنده
مدیر کل صداوسیمای کرمان، از حضور ۲۹۰ خبرنگار داخلی وخارجی برای پوشش ششمین سالگرد شهید سلیمانی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کمیته رسانه روابط عمومی و فضای مجازی ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد.
در این نشست سردار بهروز جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان گفت: رسانهها نقش بسیار مهمی در تبیین شخصیت این شهید بزرگوار و برگزاری باشکوه مراسم سالگرد او ایفا کردهاند.
وی افزود: آنچه امروز از کرمان به جهان مخابره میشود، بخشی مهم از فرهنگ ماست و رسانهها در این موضوعات که به آنها نیاز داریم، بهویژه در مورد شخصیت شهید سلیمانی، تاثیرگذار بودهاند.
سردار بهروز ادامه داد: مسیر ما قطعا به راه شهید سلیمانی ختم میشود و ما همواره در این راه که همسو با اهداف امام حسین (ع) است، حرکت خواهیم کرد. رسانهها همچنین نقش بسزایی در معرفی ابعاد شخصیت حاج قاسم سلیمانی و تبیین پیامهای ایشان دارند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان هم گفت: هدف این جلسه، جمعبندی چالشها و مسائل مرتبط با پوشش ششمین سالگرد سردار سلیمانی بود تا همکاران بتوانند به بهترین نحو ممکن به این وظیفه مهم بپردازند.
آقای محمدی افزود: ۱۱ عنوان خبرگزاری فعال و ۱۳ عنوان پایگاه خبری، به همراه ۸ عنوان روزنامه، حضور خواهند داشت.
وی گفت:همچنین، ۹ عنوان دو هفتهنامه و ۱۵ عنوان ماهنامه فعال نیز به جمع رسانهها اضافه میشوند که به طور کلی تعداد رسانههای فعال به ۶۲ رسانه میرسد و این در حالی است که به غیر از این رسانهها، بسیج و مجموعه صدا و سیما نیز در این پوشش رسانهای نقش دارند.
وی بیان کرد: ۹۰ خبرنگار از خارج از کشور برای این رویداد اعلام امادگی کردهاند و ۲۰۰ نفر از همکاران سازمان صدا و سیما، چه در خبرگزاری صدا و سیما و چه در شبکههای خارجی و داخلی، به این پروژه کمک خواهند کرد.