نخستین گردهمایی مجمع خیرین دانشگاه فرهنگیان تهران با حضور رئیس و مدیرعامل مجمع خیرین کشور، رئیس و مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران و شهرستانها، و با همراهی ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران، در این نشست با اشاره به پیشرفتهای مطلوب کشور در حوزه نخبگی، آموزشی و پژوهشی گفت: با وجود این پیشرفتها، در حوزه زیرساختهای فیزیکی و رفاهی با کمبودهای جدی مواجه هستیم. به عنوان نمونه، میانگین تعداد تخت در اتاقهای خوابگاه دانشجویی در تهران حدود ۱۲ نفر است؛ در حالی که استاندارد مطلوب ۴ نفر و حداکثر ۶ نفر است. این تراکم بالا، دانشگاه را در حوزههای آموزشی، رفاهی و مدیریتی با چالشهای جدی مواجه کرده است.
علی محمدی افزود: در حال حاضر برخی مراکز تربیت معلم که ظرفیت واقعی آنها حدود ۶۰۰ نفر است، به دلیل افزایش پذیرش دانشجو به ۱۸۰۰ نفر رسیدهاند. این موضوع موجب تراکم در کلاسهای درس، فشار بر خدمات تغذیه، شلوغی خوابگاهها، فرسودگی ساختمانها و افزایش نیاز به بودجه برای ساخت، ترمیم و نگهداری فضاهای آموزشی شده است. دانشجومعلمان حداقل انتظار دارند نیازهای اولیه آموزشی و رفاهی آنها تأمین شود.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران با اشاره به محدودیت منابع دولتی گفت: از همین رو به این نتیجه رسیدیم که با خیرین محترمی که دغدغه مدرسهسازی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت را دارند وارد گفتوگو شویم. طی یک ماه گذشته، ارتباطهای جداگانهای با خیرین برقرار شد که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی همراه بود و شاید باید این مسیر را زودتر آغاز میکردیم.
محمدی افزود: پس از حدود سه ماه پیگیری، موفق شدیم در این نشست، مدیران ارشد مجمع خیرین کشور و تهران را گرد هم آوریم. در این برنامه، خیرین از فضاهای دانشگاه بازدید کردند، با دانشجومعلمان گفتوگو داشتند و از نزدیک در جریان نیازها قرار گرفتند. جمعبندی این بازدیدها نشان داد که ایجاد و آبادسازی ۱۰ مرکز تربیت معلم در تهران و حتی ۱۰۰ مرکز در سطح کشور، با توجه به ظرفیت عظیم خیرین، هدفی دستیافتنی است.
وی تصریح کرد: مقرر شد نیازهای دانشگاه در حوزه خوابگاه، سلفسرویس، کلاسهای درس، آزمایشگاهها و سایر فضاهای آموزشی به صورت دقیق احصا و اعلام شود. همچنین تصمیم بر آن شد که مجمع خیرین دانشگاه فرهنگیان تهران به صورت رسمی تشکیل شود تا خیرین مدرسهساز بتوانند نقش مؤثرتری در ارتقای زیرساختهای تربیت معلم ایفا کنند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران با قدردانی از نگاه عمیق خیرین نسبت به نقش معلم گفت: برای ما بسیار ارزشمند بود که خیرین بیش از ما بر اهمیت معلم کیفی در نظام تعلیم و تربیت تأکید داشتند و معتقد بودند حتی بهترین مدارس بدون معلم توانمند، به اهداف آموزشی دست نخواهند یافت.
محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی خیرین و حمایت دولت، شاهد روزهای بهتری برای دانشگاه فرهنگیان باشیم. انشاءالله طی ۲۰ روز تا یک ماه آینده، نیازها به صورت مشخص نهایی و فراخوان مشارکت خیرین اعلام خواهد شد. از دانشجومعلمان عزیز نیز درخواست میکنیم با صبوری، این تلاش جمعی را همراهی کنند تا با همدلی و همافزایی، آیندهای روشنتر برای تربیت معلم کشور رقم بخورد.