کاهش ۵۶ درصدی بارشهای پاییزه در مازندران
بارش باران پاییزی در مازندران ۵۶ درصد کاهش و دمای هوا افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: میانگین بارش استان مازندران در فصل پاییز ۱۰۹ میلیمتر ثبت شده است که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۱ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد کاهش داشته است
بهزادی افزود: میانگین دمای استان مازندران در فصل پاییز ۱۱٫۹ درجه بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲٫۴ درجه و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۶ درجه افزایش داشته است.
او با تأکید بر تداوم شرایط کمبارشی و گرایش دما به مقادیر بالاتر از نرمال ادامه داد: این وضعیت میتواند پیامدهایی در حوزه منابع آب، کشاورزی و محیطزیست استان به همراه داشته باشد و ضروری است برنامهریزی و مدیریت مصرف آب با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.