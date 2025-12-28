به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی هزاروندی با بیان اینکه مسابقات ورزشی جام شهدای مهارت منطقه ۳ کارکنان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به میزبانی استان خوزستان و با حضور استان‌های خوزستان، فارس، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود، اظهار داشت: این مسابقات چهار جانبه جنوب غرب کشور در ۶ رشته ورزشی فوتسال، والیبال، فوتبال دستی، تنیس روی میز، دارت و شطرنج از ۹ تا ۱۱ دی ماه در اهواز اجرا خواهند شد.

وی از اهداف برگزاری این مسابقات را گرامیداشت یاد و نام شهدای مهارت، تقویت روحیه همدلی، همبستگی و همکاری سازمانی در میان کارکنان، ارتقای سلامت جسمی و روانی پرسنل، ارتقای بهره وری شاغلان، توسعه تعاملات حرفه‌ای و فرهنگی بین مناطق عنوان کرد.

ملایی هزاروندی بیان داشت: برگزیدگان این مسابقات به مرحله کشوری رقابت‌های کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بهمن ماه سالجاری در مشهد مقدس راه خواهند یافت.