به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان امروز، هفتم دی‌ماه، با حضور در لوکیشن فیلم سینمایی «پسرک پشم‌فروش» ضمن ابراز خرسندی از آغاز این پروژه سینمایی در استان، بر حمایت جدی مدیریت استان از تولیدات فرهنگی و هنری تأکید کرد.

استاندار کرمان در بازدید از لوکیشن فیلم سینمایی «پسرک پشم‌فروش» به کارگردانی مسعود اشجعی، این پروژه را گامی مهم در مسیر توسعه فعالیت‌های سینمایی استان دانست و اظهار کرد: کار بزرگی در استان آغاز شده که از نظر کیفیت در حد استاندارد‌های سینمایی است و مطابق توافقات انجام‌شده، روند تولید تاکنون به‌خوبی پیش رفته است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان افزود: امید است این‌گونه تولیدات سینمایی سهم بسزایی در معرفی فرهنگ، هنر و هویت استان کرمان در سطح ملی داشته باشد.

فیلم سینمایی «پسرک پشم‌فروش» هم‌اکنون با حضور هنرمندان برجسته کرمانی و چهره‌های مطرح کشوری، در لوکیشن‌های مختلف استان کرمان در حال تصویربرداری است.