، این همایش با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و جمعی از اساتید و صاحبنظران برجسته دانشگاهی برگزار خواهد شد.
این رویداد تخصصی با هدف ایجاد بستری برای گفتوگوی کارشناسی میان نخبگان علمی، مدیران اجرایی و مسئولان مرتبط حوزه روابط کار برگزار میشود و زمینهای برای بررسی علمی مسائل کار، بهویژه شیوههای تعیین حداقل دستمزد، فراهم میکند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، همایش امسال در قالب سه پنل تخصصی برنامهریزی شده است:پنل نخست: بررسی سطوح مزدی در بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای مختلفپنل دوم: تحلیل آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، بنگاههای اقتصادی و بازار کارپنل سوم: ارزیابی امکانات و محدودیتهای نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران با تأکید بر سیاست مزدی مبتنی بر تنوع
برگزاری این نشست علمی گامی در جهت تقویت سهجانبهگرایی (دولت، کارگر، کارفرما)، ارتقای گفتمان کارشناسی و حرکت به سوی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در حوزه روابط کار عنوان شده است.