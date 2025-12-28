در پی بارندگی‌ها و برف سنگین در مناطق مختلف عراق، ۸ نفر در ارتفاعات استان اربیل در کردستان عراق مفقود شدند.

بارندگی، سیلاب و ریزش کوه در شمال عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ براساس گزارش‌ها، این افراد پس از گرفتار شدن در برف در کوه‌های منطقه سیدکان در استان اربیل ناپدید شده‌اند و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن آنها همچنان ادامه دارد.

همزمان، بارندگی‌های شدید طی روز‌های اخیر موجب بروز سیلاب، ریزش کوه و اختلال گسترده در تردد و فعالیت‌های روزمره در بخش‌های مختلف عراق شده است.

سیلاب شدید و شکل‌گیری گرداب‌های آبی در استان کرکوک در شمال عراق، برخی مسیر‌های شهری در شهر طوزخرماتو را مسدود کرده و نگرانی‌ها درباره احتمال سرریز شدن رود زاب را افزایش داده است.

بارش شدید باران سبب تعطیلی ادارات و مدارس در برخی شهر‌های عراق شده است.

در استان اربیل نیز بارندگی شدید منجر به ریزش بخشی از کوهستان «هیبت سلطان» در شهر کویسنجق شد که در پی آن، جاده این منطقه به طور کامل مسدود شده است.

گزارش‌ها همچنین از سفیدپوش شدن گذرگاه‌های مرزی در مثلث عراق، ایران و ترکیه حکایت دارد، این شرایط جوی نامساعد مسیر ارتباطی میان دو شهر حلبچه و سیدصادق در استان سلیمانیه را نیز مسدود کرده است.

بارش برف در سه استان اربیل، دهوک و سلیمانیه همچنان ادامه دارد و مسدود شدن برخی مسیر‌های بین‌شهری گزارش شده است.

مقامات محلی از شهروندان خواسته‌اند تا زمان بهبود شرایط جوی، از تردد غیرضروری در مناطق آسیب‌دیده خودداری کرده و هشدار‌های ایمنی را جدی بگیرند.