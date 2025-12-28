به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ"عباس احمدپور" گفت: در پی نزاع در یکی از کافه‌های شهر بم و با حضور به موقع گشت انتظامی در محل مشخص شد چند جوان حوالی نیمه شب با یکدیگر درگیر و با قمه و چاقو باعث مجروحیت چند نفر در این کافه شده و از محل متواری شده‌اند.

وی افزود:در این راستا ماموران پلیس امنیت عمومی در کمتر از ۴۸ ساعت ۳ نفر از عاملان اصلی این نزاع که با قمه و سلاح سرد به طرفین نزاع آسیب رسانده بودند را شناسایی و در نقاط مختلف شهر دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بم با اشاره به معرفی متهمان به مقام قضایی و پلمب کافی شاپ متخلف گفت: شکل گیری پاتوق‌های دوستانه در برخی کافی شاپ‌ها و همچنین عرضه قلیان و مواد دخانی به افراد کم سن و سال می‌تواند زمینه ساز آسیب و اعتیاد قشر جوان و نوجوان باشد و می‌طلبد خانواده‌ها نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند