رشد ۲۰ درصدی نام نویسی اعتکاف امسال در مازندران
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: ۴۶۰ مسجد مازندران آماده برپایی مراسم اعتکاف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ حجتالاسلام والمسلمین شریف تبار مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با برنامهریزی منظم همچون سال گذشته، زمینه را برای حضور مشتاقان سیر و سلوک الهی در اعتکاف فراهم میکند تا با امنیت و آرامش کامل بهره ببرند.
وی با اشاره به اینکه پارسال در ۴۳۳ مسجد مازندران اعتکاف برگزار شد و حدود ۳۲ هزار مازندرانی در اعتکاف شرکت کردند افزود ثبت نام اعتکاف امسال نسبت به سال گذشته رشد ۲۰ درصدی دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تشکیل کمیتههای محتوایی، امنیت و سلامت، و دانشآموزی در ستاد اعتکاف استان افزود: یکی از دغدغههای جدی رهبر معظم انقلاب را رابطه مردم با قرآن عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که قرآن از مهجوریت خارج شود، ما در اعتکاف امسال طرح ویژهای برای ترویج قرآن داریم که مورد استقبال مردم استان قرار میگیرد.
وی به به طرح "حالت پرواز" اشاره کرد و گفت: این طرح شامل پنج آیه کوتاه و مرتبط با حال و هوای اعتکاف است که حفظ و تدبر آنها آسان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: همه ما میتوانیم سفیر آیههای قرآن باشیم. در پایان اعتکاف، عهد جمعی ببندیم که این آیات را در زندگیمان پیاده کنیم.
حجتالاسلام شریف تبار با اشاره به موفقیت طرح زندگی با آیهها در سال گذشته، گفت: پارسال در استان مازندران ۳۲ هزار نفر در اعتکاف شرکت کردند و امسال حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه پارسال حدود ۵۰ درصد شرکت کنندگان در اعتکاف نوجوانان و جوانان بودند افزود امسال ثبت نام نوجوانان و جوانان تاکنون رشد چشمگیری داشته است