به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استان مرکزی نهایی‌سازی برش استانی هفتم پیشرفت را کلید زد.

در اجرای مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی مبنی بر تدوین برش استانی برنامه هفتم پیشرفت کشور، جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی با محوریت بررسی برنامه‌های توسعه‌ای مرتبط با حوزه اجتماعی و فرهنگی استان برگزار شد.

این جلسه به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور مدیران مرتبط، رؤسا و دبیران کمیته‌های هشت‌گانه زیرمجموعه کارگروه برگزار شد.

محور اصلی نشست بر هم‌افزایی میان کمیته‌ها و ایجاد انسجام برنامه‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی تمرکز داشت.

در جریان جلسه، هر یک از کمیته‌ها پیشنهادات اجرایی و برنامه‌های عملیاتی خود را با هدف انطباق برش استانی با اهداف کلان برنامه هفتم کشور ارائه کردند.

این اقدام گامی کلیدی در جهت تدوین برنامه‌ای بومی، مبتنی بر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی تلقی می‌شود.