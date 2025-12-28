پخش زنده
امروز: -
استان مرکزی نهاییسازی تدوین برش استانی برنامه هفتم پیشرفت را کلید زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استان مرکزی نهاییسازی برش استانی هفتم پیشرفت را کلید زد.
در اجرای مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی مبنی بر تدوین برش استانی برنامه هفتم پیشرفت کشور، جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی با محوریت بررسی برنامههای توسعهای مرتبط با حوزه اجتماعی و فرهنگی استان برگزار شد.
این جلسه به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور مدیران مرتبط، رؤسا و دبیران کمیتههای هشتگانه زیرمجموعه کارگروه برگزار شد.
محور اصلی نشست بر همافزایی میان کمیتهها و ایجاد انسجام برنامهای در حوزههای اجتماعی، فرهنگی تمرکز داشت.
در جریان جلسه، هر یک از کمیتهها پیشنهادات اجرایی و برنامههای عملیاتی خود را با هدف انطباق برش استانی با اهداف کلان برنامه هفتم کشور ارائه کردند.
این اقدام گامی کلیدی در جهت تدوین برنامهای بومی، مبتنی بر ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی تلقی میشود.