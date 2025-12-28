بنیاد برکت و آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری برای توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم تفاهم نامه منعقد کردند.

انعقاد تفاهم‌نامه بنیاد برکت و آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی، توزیع عادلانه تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و توسعه مدارس مهارت‌محور در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، تفاهم‌نامه‌ای این تفاهم نامه منعقد شد.

خدادادی افزود: در این تفاهم نامه بر محور‌های کلیدی از جمله ارتقاء کیفیت آموزشی از طریق برگزاری دوره‌های توانمندسازی تخصصی برای آموزگاران و دبیران استان، تأمین و توزیع عادلانه تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در مدارس روستایی و مناطق کم‌برخوردار، و توسعه فضا‌های آموزشی با رویکرد تولید و مهارت‌آموزی تأکید شد.