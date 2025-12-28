پخش زنده
شبکه تهران در تازهترین برنامههای خود، امشب با بررسی دستاوردها و پیشرفتهای فضایی ایران در برنامه «تهران ۲۰» و همچنین آمادهسازی و پخش فیلم سینمایی «بزن قدش»، مخاطبان را با دو موضوع علمی و هنری همراهی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با پرتاب سهگانه ماهوارههای ایرانی، برنامه امشب «تهران ۲۰» به بررسی پیشرفتهای صنعت فضایی کشور میپردازد.
در این برنامه «وحید یزدانیان»، رئیس پژوهشگاه فضایی کشور، دستاوردهای اخیر و جزئیات پرتاب ماهوارههای سهگانه را تشریح خواهد کرد.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی»، روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.
سینمایی «بزن قدش»
سینمایی «بزن قدش» با گویندگی ۱۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سینمایی در گونه اکشن، کمدی، ماجراجویی و فانتزی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تهران سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی حسین خدادادبیگی و صدابردار آن رامین آریاشکوه است.
بابک اشکبوس، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، لادن سلطان پناه، بهروز علی محمدی، امیربهرام کاویانپور، نسرین کوچک خانی، نیما نکویی فرد و حسین خدادادبیگی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم درباره پنج بیمار است که پس از دریافت اعضای پیوندی، قدرتهای فراطبیعی متفاوتی بهدست میآورند. آنها بهتدریج با یکدیگر آشنا میشوند و درمییابند دشمنی مشترک به نام یانگ، چون به دنبالشان است.
یانگ چون، پیرمردی با قدرت جذب توانایی دیگران، رهبر یک فرقه مذهبی است و سودای خدایی در سر دارد.
او سه نفر از اعضای گروه را دستگیر میکند، اما دو نفر دیگر موفق به فرار میشوند. در نهایت، گروه با هم متحد شده و یانگ، چون را شکست میدهند. پیرمرد مغرور دوباره به جسم فرسوده و ناتوان خود بازمیگردد.