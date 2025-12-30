پخش زنده
اداره کل محیطزیست زنجان با اجرای پایش میدانی در منطقه خرمنهسر طارم، یکی از زیستگاههای مهم گونههای شاخص کشور، وضعیت تنوع زیستی و سلامت اکوسیستم این منطقه را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان در بازدید از زیستگاه حیاتوحش خرمنهسر طارم افزود: منطقه شکار ممنوع خرمنهسر طارم از جمله غنیترین زیستگاههای طبیعی کشور و مأمن گونههای شاخصی همچون پلنگ ایرانی و کل و بز است.
باقری گفت: بر اساس سرشماریهای انجامشده، حدود یکهزار رأس کل و بز در این منطقه زیست میکنند که نشان از پایداری اکولوژیکی و شرایط مطلوب زیستی دارد.
وی ادامه داد: همچنین طی پایشهای اخیر، حضور پلنگ ایرانی در نقاط مختلف منطقه بهطور مکرر ثبت و مشاهده شده است که این امر اهمیت حفاظتی خرمنهسر را دوچندان میکند.
باقری با بیان اینکه این منطقه از تنوع زیستی کمنظیری برخوردار است، گفت: گونههایی نظیر پلنگ ایرانی، کل و بز، گربهوحشی، خرسقهوهای، گرگ، گراز، روباه، انواع پرندگان شکاری و خزندگان در آن زیست میکنند.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش محیطبانان منطقه، بر لزوم تقویت حفاظت، استمرار پایشهای علمی و مشارکت جوامع محلی برای حفظ این زیستگاه ارزشمند تأکید کرد.