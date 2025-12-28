قطع گاز ۲۱۰ هزار ویلای پرمصرف استخردار
گاز ۲۱۰ هزار ویلای پرمصرف استخردار خالی از سکنه به منظور پیشگیری از ناترازی انرژی در روزهای سرد سال قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: به منظور پیشگیری از ناترازی انرژی در روزهای سرد سال و صیانت از حقوق مشترکان کممصرف، گاز ۲۱۰ هزار ویلای پرمصرف استخردار خالی از سکنه قطع شد.
هژبر جوادی افزود: این تصمیم با هدف جلوگیری از فشار بر شبکه و پیشگیری از بروز اختلال در تأمین گاز منازل مسکونی و واحدهای صنعتی اتخاذ شده است.
او ادامه داد: بخش قابل توجهی از مصرف غیرمتعارف انرژی در استان مربوط به ویلاهای لوکس و فاقد سکونت دائم است که با استفاده از تجهیزات پرمصرف از جمله استخرهای گرم، بار سنگینی بر شبکه برق و گاز تحمیل میکنند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه، اعلام کرد که برخورد با مشترکان پرمصرف در دستور کار جدی قرار دارد و این روند تا بازگشت تعادل به شبکه ادامه خواهد داشت.
وی از مردم خواست با صرفهجویی و رعایت توصیههای مصرفی، دستگاههای خدماترسان را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند.