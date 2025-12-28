

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: به منظور پیشگیری از ناترازی انرژی در روز‌های سرد سال و صیانت از حقوق مشترکان کم‌مصرف، گاز ۲۱۰ هزار ویلای پرمصرف استخردار خالی از سکنه قطع شد. ‎

هژبر جوادی افزود: این تصمیم با هدف جلوگیری از فشار بر شبکه و پیشگیری از بروز اختلال در تأمین گاز منازل مسکونی و واحد‌های صنعتی اتخاذ شده است.

او ادامه داد: بخش قابل توجهی از مصرف غیرمتعارف انرژی در استان مربوط به ویلا‌های لوکس و فاقد سکونت دائم است که با استفاده از تجهیزات پرمصرف از جمله استخر‌های گرم، بار سنگینی بر شبکه برق و گاز تحمیل می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه، اعلام کرد که برخورد با مشترکان پرمصرف در دستور کار جدی قرار دارد و این روند تا بازگشت تعادل به شبکه ادامه خواهد داشت.

وی از مردم خواست با صرفه‌جویی و رعایت توصیه‌های مصرفی، دستگاه‌های خدمات‌رسان را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند.