هرگونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن از طریق ثبتنام کنندگان در طرحها، مشاوران املاک، افراد و روشهای مختلف غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هدف این قانونها جلوگیری از دلالی، سوداگری و در برخی موارد کلاهبرداری افراد سودجوست، زیرا برخی افراد با سوءاستفاده از ناآگاهی متقاضیان، اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی میکنند، درحالیکه این کار نه تنها هیچ وجاهت قانونی ندارد بلکه منجر به تضییع حقوق متقاضیان واقعی خواهد شد.
همزمان با نزدیک شدن به زمان تحویل واحدهای مسکن ملی در شهرستان رزن، زمزمههایی از خرید و فروش این واحدها به گوش میرسد؛ در حالی که طبق قانون، این معاملات غیرقانونی است.
شهرستان رزن از شهرستانهای پیشرو استان همدان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است و تاکنون دو مجموعه مسکونی با ۹۴ و ۲۰۷ واحد در این شهرستان ساخته شده یا در حال ساخت است.