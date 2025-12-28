پخش زنده
به گزارش خبر گزا ی صداوسیمای مرکز کرمان جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: در مراسم سالگرد شهادت سردار دلها اجتماع پرشوری داریم و در واقع یک فرهنگ را روایت میکنیم که این افتخار برای ما کرمانیهاست و مردم پای این کار بودند و از زمان شهادت حاج قاسم تا امروز سنگ تمام گذاشتند.
سردار ناصر بهروز یکشنبه هفتم دی در نشست کمیته رسانه ستاد برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که در صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد، اظهار کرد: حاج قاسم به کرمانیها اعتبار داد و به واسطه او و در ایام منتسب به سالگرد شهادت او همه دنیا ما را میبینند که (انعکاس مراسم) نتیجه عملکرد رسانه است.
وی افزود: افتخار ماست که چنین اجتماعی در سالگرد شهادت برای یک شخص برگزار میشود که در کشور کمنظیر و بینظیر است.
بهروز گفت: در مراسم سالگرد شهادت سردار دلها اجتماع پرشوری داریم و در واقع یک فرهنگ را روایت میکنیم که این افتخار برای ما کرمانیهاست و مردم پای این کار بودند و از زمان شهادت حاج قاسم تا امروز سنگ تمام گذاشتند و سردار به ما عزت و عظمت داد و کرمانی در رسیدن به قله تمدنی، اجتماعی و فرهنگی دخیل هستند.
جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به حضور، مشارکت و دلدادگی مردم مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم در سالهای گذشته بیان کرد: مردم خودشان میآیند و عظمت خلق میکنند که باید به تصویر بکشیم و نشان دادن عظمت مراسم سردار، زحمت رسانهها بوده که دنیا و همه کشور دیدهاند.
وی افزود: اگر رسانه را حذف کنیم، صدای سالگرد سردار شاید از گلزار شهدا بیرون نرود و میبینیم رسانه دارد کار میکند و پیام را منتقل میکند.
بهروز گفت: از همه قشری افراد به گلزار شهدای کرمان و زیارت مزار سردار دلها میآیند و دیدن تودههای مردم تماشایی است و رسانه این مناظر را به تصویر میکشد.