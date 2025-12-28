سرهنگ "کريمي مهر" در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان فهرج در پي گزارش پليس مبارزه با مواد مخدر استان از عبور يک خودروي حامل مواد از حوزه اين شهرستان مطلع و طي يک عمليات شبانه وارد عمل شدند.

وي افزود: ماموران با استقرار در يکي از محورهاي روستايي، خودروي مورد نظر را طي يک عمليات تعقيب و مراقبت در محدوده باغات کشاورزي متوقف و از اين خودرو 16 کيلو ترياک و 29 کيلو و 860 کيلو حشيش کشف کردند.

سرپرست انتظامي فهرج تصريح کرد: ماموران در ادامه اين عمليات سرنشين اين خودروي حامل مواد مخدر که قصد فرار داشت را نيز شناسايي و دستگير کردند