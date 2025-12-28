فرار نافرجام عامل حمل مواد مخدر با تلاش پليس فهرج
سرپرست انتظامي فهرج از دستگيري عامل حمل 45 کيلو موادمخدر در عمليات شبانه پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ "کريمي مهر" در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان فهرج در پي گزارش پليس مبارزه با مواد مخدر استان از عبور يک خودروي حامل مواد از حوزه اين شهرستان مطلع و طي يک عمليات شبانه وارد عمل شدند.
وي افزود: ماموران با استقرار در يکي از محورهاي روستايي، خودروي مورد نظر را طي يک عمليات تعقيب و مراقبت در محدوده باغات کشاورزي متوقف و از اين خودرو 16 کيلو ترياک و 29 کيلو و 860 کيلو حشيش کشف کردند.
سرپرست انتظامي فهرج تصريح کرد: ماموران در ادامه اين عمليات سرنشين اين خودروي حامل مواد مخدر که قصد فرار داشت را نيز شناسايي و دستگير کردند