مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت: ۲۰ هزار مترمربع اراضی زراعی و باغی در منطقه بیداخوید به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کاظم مسروریفر گفت: این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و پس از شناسایی تخلفاتی مانند دیوارکشی و ساختوساز غیرمجاز انجام شد.
وی بیان کرد: برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز ادامه دارد تا از نابودی زمینهای باغی و کشاورزی، حفظ منابع غذایی و تولید پایدار اطمینان حاصل شود.
سیدکاظم رضوی، رئیس اداره امور اراضی تفت، نیز گفت: با گشتهای ۲۴ ساعته و نظارت مستمر، تخلفات شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، قلع و قمع شدند.