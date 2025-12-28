پخش زنده
رسانههای افغانستان از کشته شدن مشکوک دستیار رئیس کل استخبارات حکومت این کشور خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رسانههای محلی افغانستان امروز اعلام کردند: مولوی نعمان دستیار عبدالحق وثیق رئیس کل استخبارات حکومت طالبان در خانه خود در منطقه " بت خاک " شهر کابل کشته شد.
درباره کشته شدن این چهره نزدیک به رئیس استخبارات افغانستان گزارشهای ضد و نقیض منتشر شده است، برخی گزارشها حاکی از آن است که وی بر اثر انفجار کپسول گاز در خانه اش جان باخت، اما برخی گزارشهای تایید نشده از حمله راکتی یا پهپادی به خانه مولوی نعمان حکایت دارد.
این در حالی است که چهرههای نزدیک به طالبان گفتهاند، مولوی نعمان بر اثر انفجار کپسول گاز جان خود را از دست داده است.
برخی گزارشها حاکی است که این مقام استخبارات طالبان به علت اختلافات و خصومتهای درون گروهی طالبان کشته شده و انگشت اتهام به سوی " تاج میر جواد " معاون اول استخبارات طالبان نشانه رفته است.
گفته میشود، اختلاف مولوی نعمان با تاج میر جواد بر سر مسائل مالی در استخبارات حکومت طالبان بوده است، اما هنوز منابع رسمی حکومت و استخبارات طالبان در این باره واکنشی از خود نشان ندادهاند.
براساس گزارشها مولوی نعمان زمانی کشته شد که میزبان یک چهره اطلاعاتی ناشناس بوده است.
جان باختن مولوی نعمان در شبکههای اجتماعی نیز بازتاب زیادی داشته است.