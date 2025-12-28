پخش زنده
فیلم سینمایی "پسرک پشمفروش" به کارگردانی مسعود اشجعی در کرمان در دست ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان در بازدید از محل فیلمبرداری «پسرک پشمفروش» در کاروانسرای ۱۸۰ ساله حاجمهدی میدان ارگ کرمان گفت:این پروژه گامی مهم در مسیر توسعه فعالیتهای سینمایی استان است و کار بزرگی در استان آغاز شده که از نظر کیفیت در حد استانداردهای سینمایی است و مطابق توافقات انجامشده، روند تولید تاکنون بهخوبی پیش رفته است.
آقای طالبی با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان افزود: امید است اینگونه تولیدات سینمایی سهم بسزایی در معرفی فرهنگ، هنر و هویت استان کرمان در سطح ملی داشته باشد.
فیلم سینمایی «پسرک پشمفروش» هماکنون با حضور هنرمندان برجسته کرمانی و چهرههای مطرح کشوری، در لوکیشنهای مختلف استان کرمان در حال تصویربرداری است.