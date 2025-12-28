به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان در بازدید از محل فیلم‌برداری «پسرک پشم‌فروش» در کاروانسرای ۱۸۰ ساله حاج‌مهدی میدان ارگ کرمان گفت:این پروژه گامی مهم در مسیر توسعه فعالیت‌های سینمایی استان است و کار بزرگی در استان آغاز شده که از نظر کیفیت در حد استانداردهای سینمایی است و مطابق توافقات انجام‌شده، روند تولید تاکنون به‌خوبی پیش رفته است.

آقای طالبی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان افزود: امید است این‌گونه تولیدات سینمایی سهم بسزایی در معرفی فرهنگ، هنر و هویت استان کرمان در سطح ملی داشته باشد.

فیلم سینمایی «پسرک پشم‌فروش» هم‌اکنون با حضور هنرمندان برجسته کرمانی و چهره‌های مطرح کشوری، در لوکیشن‌های مختلف استان کرمان در حال تصویربرداری است.