برخورد با تخریب کنندگان منابع طبیعی در هشترود
فرماندار هشترود از برخورد با تخریب کنندگان رودخانهها و منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ابراهیم حسنی در جلسه شورای اداری هشترود با بیان اینکه متاسفانه از سال ۹۷ یکی از شرکت ها بدون مجوز و اخذ نظر امور آب و صمت اقدام به برداشت ماسه از رودخانههای شهرستان علی الخصوص رودخانه قرانقو نموده است گفت:این شرکت علاوه بر برداشت غیر مجاز از رودخانهها اقدام به تخریب کوهها و منابع طبیعی برای برداشت ماسه کوهی میکرد که با ورود دادستانی توقف عملیات و توقیف ماشین آلات انجام شد.
حسنی از اجرای طرح محله محور در محلات شهر هشترود و روستاها با هدف تحقق حقوق شهروندی و افزایش رضایتمندی اجتماعی خبر داد و گفت:اجرای طرح محلهمحور به عنوان راهبردی برای پیگیری مطالبات مردم، افزایش امنیت و رفع مشکلات عمرانی میباشد.
حجت الاسلام حسن جعفریان امام جمعه هشترود هم با گرامیداشت یاد و خاطره امینیان فرماندار سابق شهرستان هشترود گفت:ایشان خدمات شایانی به شهرستان انجام دادهاند و از این رو همواره یادش در اذهان مردم ماندگار است.
جعفریان از قضات دادگستری خواست همواره اخلاق مدار بوده و راه و روش شهید بهشتی را الگوی خود قرار دهند.
بابک محبوب علیلو معاون قضایی و معاون منابع انسانی دادگستری آذربایجان شرقی گفت:ورود، پیگیری و اقدام در حوزههای مختلف احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی همواره در دستور کار فعالیتهای دادستانی قرار دارد و ملاقاتهای مردمی نیز طبق روال گذشته و به طور مرتب بر همین اساس برگزار میشود.
علیلو گفت:باید نسبت به حوزه مسئولیت رسم امانتداری رعایت شود زیرا حیثیت، جان، مال و شرف انسانها در دست ما امانت است.
وی با بیان اینکه در مبارزه با فساد با کسی تعارف نداریم گفت:رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی، حقوق عام، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و سند تحول قضایی از اولویت های کاری دادگستری است.
گفتنی است در این جلسه از خدمات ۱۴ ساله احمد رضوی تکریم و حمید یعقوبی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان هشترود معارفه شد.