به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ابراهیم حسنی در جلسه شورای اداری هشترود با بیان اینکه متاسفانه از سال ۹۷ یکی از شرکت ها بدون مجوز و اخذ نظر امور آب و صمت اقدام به برداشت ماسه از رودخانه‌های شهرستان علی الخصوص رودخانه قرانقو نموده‌ است گفت:این شرکت علاوه بر برداشت غیر مجاز از رودخانه‌ها اقدام به تخریب کوه‌ها و منابع طبیعی برای برداشت ماسه کوهی می‌کرد که با ورود دادستانی توقف عملیات و توقیف ماشین آلات انجام شد.

حسنی از اجرای طرح محله محور در محلات شهر هشترود و روستا‌ها با هدف تحقق حقوق شهروندی و افزایش رضایتمندی اجتماعی خبر داد و گفت:اجرای طرح محله‌محور به‌ عنوان راهبردی برای پیگیری مطالبات مردم، افزایش امنیت و رفع مشکلات عمرانی می‌باشد.

حجت الاسلام حسن جعفریان امام جمعه هشترود هم با گرامیداشت یاد و خاطره امینیان فرماندار سابق شهرستان هشترود گفت:ایشان خدمات شایانی به شهرستان انجام داده‌اند و از این رو همواره یادش در اذهان مردم ماندگار است.

جعفریان از قضات دادگستری خواست همواره اخلاق مدار بوده و راه و روش شهید بهشتی را الگوی خود قرار دهند.

بابک محبوب علیلو معاون قضایی و معاون منابع انسانی دادگستری آذربایجان شرقی گفت:ورود، پیگیری و اقدام در حوزه‌های مختلف احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی همواره در دستور کار فعالیت‌های دادستانی قرار دارد و ملاقات‌های مردمی نیز طبق روال گذشته و به طور مرتب بر همین اساس برگزار می‌شود.

علیلو گفت:باید نسبت به حوزه مسئولیت رسم امانتداری رعایت شود زیرا حیثیت، جان، مال و شرف انسان‌ها در دست ما امانت است.

وی با بیان اینکه در مبارزه با فساد با کسی تعارف نداریم گفت:رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی، حقوق عام، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و سند تحول قضایی از اولویت های کار‌ی دادگستری است.

گفتنی است در این جلسه از خدمات ۱۴ ساله احمد رضوی تکریم و حمید یعقوبی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان هشترود معارفه شد.