نرخ باسوادی در چهارمحال و بختیاری به مرز ۸۹ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: اهداف اصلی این نهاد ارائه آموزشهای ابتدایی به بزرگسالان، افزایش توانمندی آنان برای مشارکت اجتماعی و سیاسی، ارتقای مهارتهای شغلی و آشنایی بیشتر با حقوق و تکالیف شهروندی عنوان کرد و گفت: سواد، زمینهساز مشارکت مؤثر مردم در عرصههایی مانند انتخابات، فعالیتهای اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی است.
اسماعیلی امسال برای نخستینبار، شیوههای نوین و هدفمندتری در حوزه سوادآموزی در کشور اجرا شده و این روند با استفاده از ظرفیت مساجد، حسینیهها، پایگاههای بسیج و سایر فضاهای آموزشی ادامه خواهد داشت.