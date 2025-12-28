پخش زنده
براساس اعلام استانداری خوزستان، باتوجه به برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، مدارس، دانشگاهها و ادارههای اهواز تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اطلاعیه استانداری خوزستان، با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر حضرت آیتالله مرحوم سید علی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری مدارس، دانشگاهها و ادارات شهر اهواز روز سهشنبه ۹ دی تعطیل شد.
تاکید میشود امتحانات نهایی مدارس طبق برنامه قبلی در این روز برگزار خواهد شد..