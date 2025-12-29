پخش زنده
به منظور صیانت از اراضی ملی و برخورد قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز، آثار تصرف در اراضی ملی روستای آققویی از توابع بخش گرماب شهرستان خدابنده، با دستور مقام قضایی قلع و قمع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اعلام این خبر گفت: در پی شناسایی احداث بناهای غیرمجاز در اراضی ملی این منطقه و پس از طی مراحل قانونی، مأموران یگان حفاظت با اخذ دستور قضایی در محل حاضر شده و نسبت به تخریب کامل سازههای فاقد مجوز اقدام کردند.
سرهنگ عباسی، با تأکید بر اینکه این ساختمانها بدون هرگونه مجوز قانونی و در اراضی ملی احداث شده بودند، افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی در اجرای قانون، هیچگونه مماشاتی با متخلفان ندارد و تمامی اقدامات صرفاً بر اساس احکام صادره از سوی مراجع محترم قضایی انجام میشود.
وی ضمن هشدار به متخلفان افزود: به افرادی که قصد تصرف یا ساختوساز در اراضی ملی را دارند، هشدار میدهیم که عاقبت چنین اقداماتی، قلع و قمع و پیگرد قانونی خواهد بود.
عباسی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه اراضی ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند و خاطرنشان کرد: اطمینان میدهیم تمامی گزارشها از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان انجام خواهد شد.