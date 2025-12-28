به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: با متوسط بارش ۶۵ میلی‌متر در استان و در محدوده ی ۷۰۰ هزار هکتار از زمین های دارای پوشش عملیات آبخیزداری، بیش از ۱۸۲ میلیون مترمکعب رواناب کنترل و مدیریت شده است.

شیرزاد نجفی افزود:با نفوذ ۵۰ درصد از این حجم رواناب به درون زمین، بیش از ۹۱ میلیون مترمکعب به ذخایر آب زیرزمینی استان افزوده شده که نقش قابل‌توجهی در جبران کمبود منابع آبی دارد

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به وضعیت منابع سطحی گفت: در سال آبی ۱۴۰۳، به دلیل کاهش بارش‌ها، نبود ورودی مناسب به مخازن سدها و برداشت از این منابع، حجم مخازن سدهای استان به‌طور متوسط ۳۰ درصد کاهش یافته که معادل حدود ۶۰ میلیون مترمکعب است.

نجفی بیان کرد: همچنین میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان در سال آبی ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب بوده که مقایسه ی این رقم با تغذیه مصنوعی ناشی از اجرای عملیات آبخیزداری نشان می‌دهد این اقدامات نقش مؤثری در تثبیت وضعیت منابع آب زیرزمینی استان داشته است.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت:همچنین برای اجرای مطلوب عملیات آبخیزداری در استان به‌طور متوسط سالانه ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.